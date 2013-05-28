Украина заняла 47-е место в мире по размеру золотого запаса

Украина заняла 47-е место среди стран мира по размеру золотого запаса, объем золота в золотовалютных резервах Национального банка Украины на 1 мая увеличился примерно до 36,1 тонны.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Национального банка Украины, об этом заявила заместитель главы НБУ Вера Рычаковская.

“Одним из путей пополнения золотовалютных резервов является покупка у населения банковских и драгоценных металлов через территориальные управления Национального банка», - отметила она.

По словам Рычаковской, согласно изменениям к Налоговому кодексу Украины, принятым в 2012 году, покупка Нацбанком банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без удержания подоходного налога. Благодаря этому в 2012 году поступления золота в Нацбанк выросли в 28 раз по сравнению с 2011 годом, а серебра – в 12 раз.

Также сообщается, что территориальные управления НБУ оснащены современными измерительными приборами и оборудованием и прием ценностей осуществляется не зависимо от их массы и стоимости по конкурентным закупочным ценам.

“Приобретенные у населения банковские и драгоценные металлы зачисляются в золотовалютные резервы”, – сообщила замглавы НБУ.

Также пресс-служба отмечает, что обеспечение накопления и хранения золотовалютных резервов и проведение операций с банковскими металлами являются одной из функций НБУ в соответствии с законом о Национальном банке Украины.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в апреле выросли на 2,06%, или на 509 млн долл., и на 1 мая составили 25,238 млрд долл.

С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 2,82%, или на 692 млн долл. На 1 мая резервы в иностранной валюте составили 23,465 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 62,45 млн долл., золото – 1,710 млрд долл.

В 2012 году золотовалютные резервы НБУ сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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