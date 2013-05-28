Использование банковских карт поможет детенизации экономики – Минэкономразвития

Увеличение количества платежных операций с использованием пластиковых банковских карт будет способствовать значительной детенизации экономики, теневой сектор которой, по оценкам экспертов Министерства экономического развития и торговли, составляет 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента финансовой политики Минэконоразвития Иван Ливый во время международной конференции.

«Объем теневой экономики в Украине, по подсчетам экспертов Минэкономразвития, составляет 40%, а по некоторым зарубежным оценкам - 50%. Вместе с тем рост операций с картами (не предполагающий наличного расчета – УНИАН) способствует детенизации экономики», - отметил Ливый.

При этом он подчеркнул, что в Украине масштаб рынка платежных карт сравним с рынком стран ЕС, однако есть ряд диспропорций. В частности, по словам Ливого, 93% карт эмитированы украинскими банками в рамках международных платежных систем, а 99% платежных операций эмитированных карт осуществляются в пределах Украины. «При этом у нас нет и не было внутренней инфраструктуры полного цикла обмена информационными данными между всеми участниками платежной системы по операциям платежных карт», - отметил Ливый, подчеркивая важность формирования такой единой системы.

По словам чиновника, сейчас работу банков с картами обеспечивают 23 процессинговых центра.

Как сообщал УНИАН, сумма операций с использованием платежных карт в первом квартале 2013 года составила 189,92 млрд грн.

По данным Национального банка Украины, лидерами по объему выпущенных карт и количеству банкоматов в 1-м квартале являются «ПриватБанк» (34,76 млн карт в обороте, 16,86 млн активных карт, 15 732 банкомата), «Ощадбанк» (9,48 млн карт в обороте, 2,53 млн активных карт, 1 624 банкоматов) и «Райффайзен Банк Аваль» (4,03 млн карт в обороте, 2,84 млн активных карт, 3 438 банкоматов).

В разрезе регионов Украины наибольшее количество выпущенных платежных карт приходится на Днепропетровскую область (10,37 млн шт. в обороте и 3,45 млн шт. активных карт), Киев (9,58 млн шт. в обороте и 4,62 млн шт. активных карт) и Донецкую область (6,26 млн шт. в обороте и 3,27 млн шт. активных карт).