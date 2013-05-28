Правительство возобновило работу комиссии по борьбе с рейдерством

Кабинет министров возобновил работу Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий и усилил ее состав.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина.

Согласно принятому решению, в состав комиссии входят профильные министры, а не их заместители. Также несколько расширены задачи и функции комиссии, в частности, по защите прав инвесторов.

Заседание комиссии в новом составе планируется провести в ближайшее время.

«Принятие документа (распоряжения Кабмина – УНИАН) обобщает нормы и практику борьбы с этим явлением, поможет в кратчайшие сроки не только выявлять и обезвреживать рейдерские проявления, но и будет способствовать возвращению захваченных объектов настоящим владельцам. Особое внимание в документе будет уделено вопросу защиты от незаконных посягательств на собственность и права инвесторов», - отметил Арбузов. Он подчеркнул, что комиссия будет работать открыто.

Также по поручению первого вице-премьера уже в ближайшее время будет разработана программа борьбы с рейдерством, и к ее реализации будут привлечены объединения предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий создана в феврале 2007 года.

После административной реформы 2010 года работа комиссии была прекращена и возобновлена в октябре 2011 года.

Комиссию возглавляет первый вице-премьер-министр Украины.

УНИАН не располагает информацией о проведении заседаний комиссии в 2012 году.