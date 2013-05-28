Проблемные кредиты в банках Украины составляют около 20% - S&P

Объем проблемных кредитов в банковской системе Украины составляет около 20% совокупного объема кредитов, и значительного сокращения числа проблемных кредитов не отмечается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам ведущий аналитик по направлению «Финансовые институты» международного рейтингового агентства Standard & Poor’s Аннет Эсс в ходе конференции «Украинский долговой рынок: проблемы и перспективы развития», организованной агентством.

Из негативных факторов (факторов риска) в банковской сфере аналитик отметила очень высокие кредитные риски, высокий уровень проблемных кредитов и слабость правовой системы. «Значительные экономические дисбалансы, сформировавшиеся в прошлое десятилетие и проявившиеся в 2008 году, по-прежнему оказывают негативное влияние на сектор», - сказала Эсс.

По ее словам, качество активов является основным негативным фактором для банковской системы, при этом большинство банков не обеспечили достаточного объема резервирования, которое потребуется в случае непредвиденного экономического спада или потенциального ухудшения кредитного качества заемщиков.

«Также сохраняются риски, которым подвержены банки с низким уровнем проблемных кредитов, но очень агрессивной стратегией кредитования, особенно в розничном сегменте. Быстрый рост долговой нагрузки домохозяйств, хотя и с низкого уровня, может представлять значительные риски в будущем, если не будут предприняты адекватные меры в отношении ценообразования и мониторинга», - сказала она.

Также аналитик отметила, что рыночные позиции ключевых игроков в банковском секторе остаются стабильными и государственные банки по-прежнему играют важную роль, при этом среднесрочная стратегия государства остается неясной.

«Уход западноевропейских банков с украинского рынка обусловлен отсутствием улучшений в деловом климате и перспективах развития экономики, а также повышением конкуренции со стороны дочерних подразделений российских банков, имеющих преимущества с точки зрения доступа к фондированию», - полагает Эсс.

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-апреле 2013 года вырос на 5,2%, или 3,787 млрд грн, - до 76,307 млрд грн (в апреле – снизился на 0,01%). В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн.

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) в апреле сократилась на 0,4 п.п. - до 37,9% с 38,3% в 1-м квартале. В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась до 39,5%.