У украинцев на руках находится 54 млн платежных карт

Украинские банки открыли порядка 110 млн счетов физическим лицам и выпустили 54 млн платежных карт, которыми пользуются граждане Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время международной конференции сообщил директор департамента финансовой политики Министерства экономического развития и торговли Иван Ливый.

«Украинские банка открыли 110 млн счетов для физлиц, выпустили 54 млн платежных карт. Иными словами, навыки для управления собственными средствами в безналичной форме у украинцев есть», - отметил Ливый.

По его словам, обеспечение платежных систем и рост операций с безналичным расчетом – залог поддержки финансовой системы страны. «Обеспечение платежных систем - залог поддержки финансовой системы. Одновременно рост операций вызывает объективную необходимость регулирования сферы функционирования и безопасности платежных систем», - добавил Ливый.

Как сообщал УНИАН, ранее директор департамента финансовой политики Минэкономразвития заявил, что рост количества операций с безналичным расчетом будет способствовать детенизации украинской экономики, теневой сектор которой, по оценке экспертов Минэкономразвития, составляет 40%.

Сумма операций с использованием платежных карт в первом квартале 2013 года составила 189,92 млрд грн.