Кабмин утвердил проект протокола между Украиной и РФ о производственной кооперации

Кабинет министров утвердил проект протокола между правительствами Украины и России о поставках товаров по производственной кооперации в 2013 году.

Соответствующее распоряжение №339 от 27 мая размещено на сайте правительства.

Согласно распоряжению, подписать документ поручено министру экономического развития и торговли Игорю Прасолову.

Напомним, что протокол позволяет двум сторонам реализовывать положение межправительственного соглашения о производственной кооперации от 24 апреля 1998 года, в соответствии с которым товары (услуги), поставляемые по производственной кооперации, не облагаются НДС и акцизами.