S&P прогнозирует рост ВВП Украины при оптимистичном сценарии на 1%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в 2013 году при оптимистичном сценарии прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на уровне 1,0%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по направлению «Суверенные рейтинги» Standard & Poor’s Тревор Куллинан в ходе конференции о перспективах развития украинского долгового рынка.

«Финансовые проблемы будут продолжаться. Будет сложно Украине получить финансовую поддержку. В этом наша обеспокоенность. Экономика может продолжить снижаться, что может повлиять на Украину», - сказал Куллинан.

По его словам, при неблагоприятном развитии ситуации рост ВВП Украины может составить в текущем году не выше 0,5%.

Напомним, опрошенные в мае агентством УНИАН ведущие экономические эксперты сообщили, что ожидают роста валового внутреннего продукта страны по итогам 2013 года на уровне не более 1,5%.

Справка УНИАН. ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года). При этом по сравнению с 4-м кварталом 2012 года и с учетом сезонного фактора показатель роста ВВП составил 0,5%.

Реальный ВВП в 2012 году вырос на 0,2% и составил 1,409 трлн грн.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Вместе с тем, Международный валютный фонд прогнозирует нулевой рост ВВП.

В мае текущего года международная аудиторская компания «Эрнст энд Янг» снизила прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 1,1%, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) спрогнозировал снижение ВВП на 0,5%.

В апреле Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста ВВП Украины в текущем году до 1,0% с 3,5%.