К закрытию межбанка гривня снизилась к доллару

Во вторник, 28 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1550/8,1600 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1500/8,1525 грн/долл., К закрытию торгов - снизились до 8,1515/8,1540 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5245/10,5330 грн/евро, к 12:00 - изменились незначительно, до 10,5285/10,5280 грн/евро, к закрытию торгов - снизились до 10,5435/10,5525 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2598/0,2602 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2595/0,2599 грн/рубль, к закрытию - до 0,2594/0,2598 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3690 (+0.0340).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2885/1,2945.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1550/8,1580 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,5530/10,5625 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2599/0,2603 грн/рубль.