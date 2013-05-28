Объем задекларированных иностранных доходов граждан за год вырос в 9 раз

Объем доходов граждан, полученных из заграницы в 2012 году и задекларированных в ходе декларационной кампании 2013 года, вырос в 9 раз – до 9 млрд грн с 1 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Объем налога с доходов, обязательного к уплате, вырос в 5 раз и составил почти 580 млн грн, сообщили в Миндоходов.

В министерстве также напомнили, что норма о декларации доходов, полученных из заграницы, существует в Украине с 2003 года, и вошла в Налоговый кодекс, вступивший в силу с 1 января 2011 года.

«Министерство доходов и сборов подчеркивает, что о введении нового налога речь не идет. Действующее законодательство предполагает, что граждане, при получении доходов из заграницы, должны подать декларацию, указать в ней сумму полученных средств и уплатить налог с доходов. При этом иностранными считаются доходы, полученные из заграницы на текущие или карточные счета», - пояснили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН,денежные переводы, полученные гражданами Украины из-за границы на текущие или карточные счета, считаются иностранными доходами, которые подлежат налогообложению по ставкам 15% и 17% в зависимости от размера доходов. В частности, ставка 17% применяется к сумме, большей десяти минимальных заработных плат (11 470 грн).