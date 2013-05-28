Минфин привлек в госбюджет 1,354 млрд грн и 441,314 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 28 мая

Министерство финансов Украины во вторник, 28 мая, привлекло в государственный бюджет 1,354 млрд грн и 441,314 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 1,344 млрд грн по всем трем поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг с доходностью 14,25% и 10,254 млн грн по всем двум поданным заявкам на приобретение 7-летних госбумаг с доходностью 14,30%.

Также Минфин привлек 95,036 млн долл. по всем десяти поданным заявкам на приобретение 2-летних госбумаг с доходностью 7,75%; 20,755 млн долл. по всем двум поданным заявкам на приобретение 3-летних госбумаг с доходностью 8%; 325,523 млн долл. по трем из четырех поданных заявок на приобретение 4-летних госбумаг с доходностью 7,45%.

Как сообщается, по итогам проведенного аукциона объем привлеченных средств в государственный бюджет Украины по курсу Национального банка составил 4,881млрд грн., при этом размер государственного долга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 7 мая Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет, 14 мая Минфин привлек 553 млн грн, 21 мая - 1,341 млрд грн и 165,859 млн долл.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 28 мая 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 219,112 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 126,869 млрд грн, в собственности банков - 78,956 млрд грн, нерезидентов - 5,175 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).