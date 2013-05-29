НБУ хочет повысить конкурентоспособность национальной системы электронных платежей

Национальный банк Украины (НБУ) намерен повысить конкурентоспособность Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) до уровня международных платежных систем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель директора генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Инна Тютюн на международной конференции «Платежный форум», организованной Нацбанком.

По словам представителя НБУ, 98% операций по картам, эмитированным НСМЭП, проводятся на территории Украины. «Национальный банк проводит совещания с банками, по итогам которых тарифы НСМЭП будут снижены до уровня международных платежных систем, чтобы национальные платежные карты были конкурентными», - сказала Тютюн.

Также представитель НБУ сообщила, что стратегия развития национальной карточной платежной системы Украины на 2012-2014 годы предусматривает развитие национальной системы, внедрение государственных и негосударственных безналичных розничных платежей, а также создание центрального маршрутизатора и расчетного центра. «Основными задачами в рамках стратегии являются совмещение технологии НСМЭП и общепринятых международных технологий платежных систем, внедрение платежных средств, снижение расходов банков за счет имеющейся инфраструктуры, создание условий для внедрения корпоративных проектов, управление рисками, автоматизированный мониторинг операций по предупреждению мошенничества», - сообщила Тютюн. По ее словам, для реализации этих задач в НБУ создан департамент технологий и розничных платежей, который выполняет функции модернизации нормативной базы по направлению, договорной базы с банками, а также осуществляет работу с банками по принципу распределения банков между менеджерами департамента.

Относительно продуктового ряда НСМЭП представитель НБУ сообщила, что в рамках национальной системы предусмотрен выпуск карт с магнитной полосой и карт с полосой и чипом, дебетовые продукты (универсальный и с разрешенным овердрафтом), кредитные продукты (универсальный, кредитная линия с льготным периодом и кредитная линия с графиком снижения лимита). По ее словам, также планируется систематическое внедрение новых продуктов и отрабатываются платежи с использование QR-кода.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Министерства экономического развития и торговли, 93% карт эмитированы украинскими банками в рамках международных платежных систем, при этом 99% платежных операций с использованием эмитированных карт осуществляются в пределах Украины, в то же время внутренняя инфраструктура для полного цикла обмена информационными данными между всеми участниками платежной системы по операциям с платежными картами в Украине отсутствует.

Справка УНИАН. Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) - внутригосударственная, общенациональная платежная система, создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года.

По данным Нацбанка, членами и участниками НСМЭП являются 58 банков и 9 небанковских финансовых учреждений. Банками-членами НСМЭП эмитировано 3,5 млн платежных карт и более 6 млн карт для компенсации вкладов Сбербанка СССР, установлено около 6 тыс. единиц терминального оборудования.