На открытии межбанка котировки гривни к доллару изменились незначительно

В среду, 29 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1500/8,1550 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,4775/10,4855 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также выросли - до 0,2584/0,2588 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2862/1,2864 (вторник — 1,2906/1,2908).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1550/8,1600 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1500/8,1525 грн/долл., к закрытию торгов - снизились до 8,1515/8,1540 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5245/10,5330 грн/евро, к 12:00 - изменились незначительно, до 10,5285/10,5280 грн/евро, к закрытию торгов - снизились до 10,5435/10,5525 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2598/0,2602 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2595/0,2599 грн/рубль, к закрытию - до 0,2594/0,2598 грн/рубль.