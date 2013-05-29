В США обнаружили крупную фирму по отмыванию денег, основанную бывшим киевлянином

Власти США заблокировали одну из крупнейших в мире электронных платежных систем, основанную выходцем из Киева Артуром Будовским, с помощью которой с 2006 года было "отмыто" более 6 млрд долл.

Об этом пишет русская служба Би-Би-Си.

О разгроме системы, с помощью которой с 2006 года было якобы совершено 55 млн незаконных транзакций, сообщил Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара.

К суду привлечены семь руководителей и сотрудников компании во главе с ее основателями, бывшим киевлянином 39-летним Артуром Будовским и 41-летним Владимиром Кацем.

Услугами системы, зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve, пользовалось, по словам прокуроров, не менее миллиона человек по всему миру. В США у компании было около 200 тыс. клиентов.

Система была анонимной, поэтому, если верить обвинению, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, похищенными личными данными, номерами чужих кредиток или детской порнографией.

"Масштабы незаконной деятельности обвиняемых поражают воображение", - говорится в обвинительном заключении, согласно которому Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более 1,4 млрд долларов.

Будовский был арестован в Испании и ждет экстрадиции в США. Кац арестован в Бруклине.

В 2006 году Будовский и Кац уже привлекались прокуратурой Манхэттена за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, пользовавшуюся модной тогда виртуальной валютой E-Gold.