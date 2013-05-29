Представители Украины войдут в состав консультативного совета фонда «Сколково»

Представители Украины войдут в состав консультативного научного и индустриального совета фонда «Сколково»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил сегодня, 29 мая, на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что соответствующее решение было принято в ходе выездного заседания научного консультативного совета фонда «Сколково» в Киеве на прошлой неделе.

«Проект соответствующего решения (о вхождении представителей Украины в совет фонда — УНИАН) нужно разработать и принимать в ближайшее время, поскольку для Украины участие в таком глобальном международном проекте - это реальный шанс достичь нашей стратегической цели: максимально задействовать инновационный потенциал для усиления национальной экономики, приумножить наши конкурентные преимущества на мировых рынках для существенного повышения благосостояния граждан», - сказал Азаров.

Он поручил председателю Госинформнауки Владимиру Семиноженко разработать и внести на рассмотрение правительства решение по активизации сотрудничества с инновационным фондом «Сколково».

Справка УНИАН. Инновационный центр «Сколково» (Москва, Россия) — строящийся современный научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. В комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, медицинская техника, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.

Президентом и одним из сопредседателей совета фонда «Сколково» является Виктор Вексельберг. Вторым сопредседателем совета фонда является экс-глава компании Intel Крэйг Баррет. Сопредседателями консультативного научного совета являются Жорес Алфёров и профессор структурной биологии Стэнфордского университета, лауреат Нобелевской премии Роджер Корнберг. Попечительский совет фонда «Сколково» возглавляет премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.