Количество пользователей iPay «ПриватБанка» превысило 150 тыс. человек

Количество предпринимателей, использующих приложение «ПриватБанка» iPay, позволяющее принимать оплату по банковским картам с помощью смартфонов, планшетов и компьютеров, превысило 150 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, на сегодня зафиксировано более 100 тыс. загрузок Android-версии сервиса, 30 тыс. iOs и 20 тыс. десктопных версий для Windows/Linux, в результате чего мини-терминалы «ПриватБанка» по количеству пользователей установили рекорд в странах СНГ и России.

«Мы продолжаем развивать технологии мобильного эквайринга. 1 июня запускаем функцию оптического распознавания карты при помощи камеры смартфона, это не требует дополнительного оборудования, достаточно установить приложение и Вы немедленно принимаете платежи, этот функционал будет доступен для мерчантов в приложении iPay и всем клиентам «ПриватБанка» в приложении Приват24», - цитирует пресс-служба банка заместителя председателя правления Александра Витязя.

Как сообщается, «ПриватБанк» стал первым банковским учреждением, внедрившим в Евразии сервис приема платежей через мини-терминалы. Сегодня банк предлагает пользователям как самые доступные терминалы для личных расчетов, так и устройства серии PRO, обеспечивающие шифрование данных и отвечающие самым жестким стандартам безопасности международных платежных систем.

Также сообщается, что в числе технологий, которые были внедрены банком впервые на мировом рынке, - SMS-банкинг (1999 год), ОТР пароли через SMS (2000 г. ), Р2Р переводы между картами (2003 г.), «Электронная сдача» (2009 г. ), онлайн-инкассация (2010 г.). Банк одним из первых внедрил технологию бесконтактного обслуживания клиентов с помощью QR-кодов. Используя QR, клиенты могут войти в свой аккаунт интернет-банка, снять наличные в банкоматах, заправить автомобиль на АЗС и сделать и оплатить заказ в мобильном меню ресторанов. Сегодня каждый третий клиент банка пользуется его услугами через Интернет и мобильные приложения.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).