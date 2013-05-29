Янукович в Казахстане рассказал, как достичь роста экономики

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что рост экономики возможен благодаря модернизации промышленности, применению инноваций и изготовлению продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время встречи с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Астане.

«Мы хорошо понимаем, что рост экономики может быть таким, когда используются все возможности, задействуются все силы, когда есть инновации, когда идет модернизация промышленности, растет продукция с высокой добавленной стоимостью», – сказал Янукович.

Глава государства подчеркнул, что модернизация экономик стран является очень важной в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках.

Во время встречи стороны обсудили вопрос сотрудничества между Украиной и Казахстаном.

Как отметил Назарбаев, двусторонние отношения нормально развиваются, наблюдается рост уровня товарооборота между странами. «Мы можем иметь больше успехов в этом деле», - сказал Президент Казахстана.

Он добавил, что обе страны настроены продолжать тесные контакты.

Янукович поблагодарил Назарбаева за возможность встретиться с коллегами и провести переговоры в широком формате.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины находится в Астане (Республика Казахстан) с рабочим визитом для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Сейчас в Астане проходит встреча Президента Украины, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Президента Республики Казахстан, Президента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Встреча проходит в президентском дворце «Акорда».