Кассовые аппараты оснастят функцией проведения безналичных платежей с помощью QR-кода

В течение года более 50 тыс. кассовых аппаратов будут оснащены функцией проведения безналичных платежей, в том числе с использованием нового продукта Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) на базе QR-кода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента технологий розничных платежей Национального банка Украины (НБУ) Станислав Широчин на международной конференции «Платежный форум», организованной Нацбанком.

«Мы ожидаем, что в течение года более 50 тыс. кассовых аппаратов будут поддерживать функцию осуществления безналичных платежей, в том числе с использованием QR-кодов. Это будет способствовать развитию безналичных расчетов, повышению безопасности платежей при сохранении удобства их осуществления», - сказал Станислав Широчин, представляя новый продукт - «QR НСМЭП». По его словам, этот мобильный платежный инструмент позволит проводить оплату посредством использования QR-кода и базируется на функции смартфона распознавать этот код. QR-код представляет собой зашифрованные реквизиты счета для оплаты, при этом для плательщика генерируется уникальный QR-код.

Как сообщил Широчин, применение «QR НСМЭП» возможно для оплаты за товары в интернете, в торговых сетях при помощи терминального и кассового оборудования, а также, по решению банков, в банкоматах для снятия наличности. «Для использования инструмента возможно отдельное мобильное приложение, интеграция в мобильный клиент-банк, а также счета для данного инструмента могут быть счетами в операционной или карточной системе банка», - уточнил он.

Относительно внедрения «QR НСМЭП», Станислав Широчин сообщил, что в рамках сертификации Национальным банком Украины кассовой техники (регистраторов расчетных операций, РРО), согласно требованиям приказа Министерства финансов №1057, НБУ будет контролировать наличие интеграции всех моделей РРО с безналичными платежами, а также предъявлять соответствующие требования к их производителям.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины (НБУ) намерен повысить конкурентоспособность Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) до уровня международных платежных систем. В этой связи НБУ проводит совещания с банками, по итогам которых тарифы НСМЭП будут снижены до уровня международных платежных систем, чтобы национальные платежные карты были конкурентными. Стратегия развития национальной карточной платежной системы Украины на 2012-2014 годы предусматривает развитие национальной системы, внедрение государственных и негосударственных безналичных розничных платежей, а также создание центрального маршрутизатора и расчетного центра. В рамках национальной системы предусмотрен выпуск карт с магнитной полосой и карт с полосой и чипом, дебетовые продукты (универсальный и с разрешенным овердрафтом), кредитные продукты (универсальный, кредитная линия с льготным периодом и кредитная линия с графиком снижения лимита), а также планируется систематическое внедрение новых продуктов и отрабатываются платежи с использованием QR-кода.

Справка УНИАН. Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) - внутригосударственная, общенациональная платежная система, создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года.

По данным Нацбанка, членами и участниками НСМЭП являются 58 банков и 9 небанковских финансовых учреждений. Банками-членами НСМЭП эмитировано 3,5 млн платежных карт и более 6 млн карт для компенсации вкладов Сбербанка СССР, установлено около 6 тыс. единиц терминального оборудования.