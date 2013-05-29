Меморандум о статусе наблюдателя в ЕЭК для Украины подпишут в Минске в пятницу - Янукович

Астана. Меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, будет подписан в Минске в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович журналистам после встречи с президентами России, Беларуси и Казахстана, которая проходила в Астане.

Президент сообщил, что дал поручение Кабинету министров Украины подписать соответствующий документ во время саммита СНГ в Минске 31 мая.

Он также отметил, что в Астане было принято политическое заявление глав государств Таможенного союза и Украины.

«Сегодня было принято политическое решение, которое подписали четыре президента, о том, что Украина сделала заявку, а Совет поддержал это решение. О том, что Украина будет наблюдателем в Евразийском экономическом союзе в статусе наблюдателя”, - сказал Янукович.

“Меморандум об участии Украины в Таможенном союзе будет подписан на саммите СНГ в Минске”, - сказал Янукович.

По словам Президента, в настоящем документе будет определен статус Украины, возможность ее представителя в работе Евразийской экономической комиссии, а также возможное участие в заседаниях выше отмеченных органов Президента Украины.

В свою очередь Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года. При этом он акцентировал внимание на том, что речь идет об исключительно экономической интеграции.

Говоря о Таможенном союзе, Назарбаев подчеркнул, что он является необходимостью для стран, которые в него входят. «Это ответ на надвигающийся кризис. Казахстан имеет большую границу с Россией. Украина также имеет большую границу с Россией. Наши экономики, наша промышленность, они вышли из Советского Союзе и являются идентичными. В Европу мы можем выйти не со всеми товарами. Зато мы употребляем украинскую продукцию и наоборот”, - сказал Президент Казахстана.

Он считает, что сотрудничество в рамках ТС позволяет странам иметь большую конкуренцию. “Я хочу подчеркнуть еще раз - ни о какой передаче политических функций, которые притесняют независимость государства, надгосударственные органы, не планируются - это чисто экономическая интеграция”, - сказал Назарбаев. В то же время он не исключил, что это возможно в будущем, если страны почувствуют такую необходимость.

При этом Президент Украины добавил, что сегодня увидел то, что практически все решения, которые принимаются на Высшем Евразийском экономическом совете, принимались консенсусом. Такой способ принятия решения предусматривается и во всех других документах, которые касаются Евразийского союза, Таможенного союза и интеграционных организаций России, Казахстана и Беларуси.

Справка УНИАН. ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.

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