ВВП Польши в 1-м квартале вырос на 0,5%

Варшава. Валовой внутренний продукт Польши в первом квартале текущего года вырос на 0,5%, что на 0,1 п.п. выше первых предварительных оценок обнародованных в первой половине текущего месяца.

Об этом УНИАН сообщил государственный комитет статистики Польши (GUS) в среду, 29 мая.

С учетом сезонного фактора (в постоянных ценах с 2005 года) в сравнении с 4 кварталом прошлого года польский ВВП вырос на 0,1%.

GUS отметил, что ВВП вырос за счет роста экспорта на фоне снижающегося внутреннего спроса.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году рост ВВП Польши, которая является крупнейшей страной Восточной Европы, входящей в Евросоюз, замедлился до 2 с 4,3 процентов годом ранее.

В текущем году польские власти ожидают роста экономики на 2,2% в то время как ЕБРР и МВФ прогнозирует 1,5 и 1,2 процентов, соответственно.

Справка УНИАН. ВВП Украины за первые три месяца текущего года в годовом выражении снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись к предыдущему кварталу на 0,5%.