Гривня на закрытии межбанка в среду укрепилась по отношению к доллару

В среду, 29 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - 8,1500/8,1550 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1480/8,1520 грн/долл., к закрытию торгов — до 8,1440/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,4775/10,4855 грн/евро, к 12:00 - снизились до 10,4980/10,5095 грн/евро, к закрытию — до 10,5385/10,5500 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также выросли - до 0,2584/0,2588 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2580/0,2584 грн/рубль, к закрытию — до 0,2579/0,2583 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4970 (+0,1270).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2862/1,2864, а к 15:00 выросли до 1,2943/1,2945.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1515/8,1540 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,5435/10,5525 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2594/0,2598 грн/рубль.