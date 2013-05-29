Таможенный союз будет углублять интеграцию с Киргизией и Украиной

Лидеры стран Таможенного союза (России, Казахстана и Беларуси) приняли сегодня ряд документов по углублению экономической интеграции, в том числе с Киргизией и Украиной.

Как передает РИА «Новости», по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане (Казахстан) была достигнута договоренность о принятии двух меморандумов с Украиной и Киргизией об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и этими странами.

Кроме того, Россия, Беларусь и Казахстан подписали соглашение об информационном взаимодействии в сфере статистики.

Также приняты несколько документов, в частности, "об организации переговоров по базовым соглашениям Казахстана и РФ с ЕС по вопросам, относящимся к сферам Единого регулирования в рамках Таможенного союза и ЕЭП.

Подписано решение "О концепции согласованной агропромышленной политики государств-членов Таможенного союза и ЕЭП", а также решение об основных ориентирах макроэкономической политики участников объединения на 2013-2014 годы.

Также принято решение о мероприятиях по созданию интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.