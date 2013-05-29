Профицит платежного баланса Украины в апреле вырос почти в 2 раза

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным данным, в апреле 2013 года составил 927 млн долл., что в 1,8 раза больше профицита в апреле прошлого года (508 млн долл.)

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в апреле 2013 года, по сравнению с апрелем 2012 года, сократился на 31,1% - до 677 млн долл.

Профицит финансового счета в апреле текущего года, по сравнению с апрелем прошлого года, вырос на 45% - до 1,6 млрд долл.

"Уменьшение дефицита текущего счета сопровождалось значительными поступлениями по финансовому счету, что в результате позволило нарастить международные резервы даже в условиях выплат по кредиту МВФ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что объем прямых инвестиций (сальдо) в апреле 2013 года составил 417 млн долл.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины по итогам января-марта 2013 года составил 1,82 млрд долл. против дефицита 569 млн долл. за аналогичный период 2012 года.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.