Объем электронных денег в Украине за 1-й квартал вырос на 42%

Объем электронных денег в обращении в Украине в первом квартале 2013 года, по сравнению с показателем первого квартала 2012 года, вырос на 42%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель начальника отдела управления политики безналичных расчетов департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) Татьяна Коваленко.

По ее словам, сумма операций с использованием электронных денег в первом квартале 2013 года составила 511 тыс. грн, что в 2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Также Коваленко сообщила, что лидером по объему операций с электронными деньгами является платежная система «ГлобалМани».

По ее словам, в настоящий момент регулятор согласовал правила таким системам электронных денег как «Макси» (эмитент - «Альфа-Банк»), «MoneXy» (эмитент - «Фидобанк») и «ГлобалМани» (эмитент - «Ощадбанк»).

Как сообщал УНИАН, НБУ включил в перечень банков, которые в соответствии с законодательством имеют право на выпуск электронных денег в качестве эмитентов в Национальной системе массовых электронных платежей (НСМЭП), банки «Имэксбанк», «Окси Банк», «Львов», «Фолькс-Банк», «ЧБРР», «Поликомбанк», «Меркурий», «Демарк», «Хрещатик», «Экспресс-Банк», «Кредит Вест Банк», «КИБ», «МИБ». Также в перечень по системе Visa International вошли банки «Пивденный», «Кредитпромбанк», «Астра Банк», по системе «ГлобалМани» - «Ощадбанк».