Азаров: Украина ожидает определенные экономические выгоды от зоны свободной торговли с ЕС

Минск. Украина ожидает определенные экономические выгоды от создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телевизионному каналу «Беларусь-1» накануне саммита глав правительств СНГ, говоря об экономическом сотрудничестве Беларуси и Украины, а также о взаимодействии Украины с Европейским и Таможенным Союзами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, Азаров сказал: «Для Украины есть определенные прямые выгоды и выгоды, которые возникают в процессе вхождения нашей страны в высокотехнологические рынки, эффект от которых невозможно сейчас ощутить и посчитать. Но технологическое перевооружение, модернизация, инновационные процессы, интенсивные обмены по трудовым технологиям невозможно измерить сегодняшним днем, но это однозначно принесет отдачу через определенное время. Поэтому наши переговоры с ЕС обусловлены не только желанием открыть рынки Европы для своих производителей, но также комплексно кооперироваться в развитие европейского рынка высоких технологий».

При этом премьер-министр Украины отметил, что евроинтеграция Украины не ухудшит взаимоотношения страны со странами Содружества.

«Мне трудно даже представить, каким образом Соглашение об ассоциации с ЕС может помешать развитию наших отношений в рамках СНГ. Ведь никто не говорит пока о членстве Украины в ЕС, дистанция от ассоциированного члена до члена ЕС очень велика», - констатировал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года. Также Украина ведет переговоры с РФ о получении статуса наблюдателя в Таможенном союзе.

26 апреля в эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Интер" советник Президента РФ Сергей Глазьев 26 апреля заявил, что Украина лишится перспективы вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, если подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Министр иностранных дел Украины, действующий председатель ОБСЕ Леонид Кожара на встрече с финскими бизнесменами 28 мая отметил необратимость избранного Украиной стратегического курса на европейскую интеграцию.

Кожара проинформировал о ходе структурных реформ, направленных на закрепление в Украине благоприятного инвестиционного и делового климата. Была отмечена необратимость избранного Украиной стратегического курса на европейскую интеграцию. В этом контексте министр отметил, что обеспечение подписания между Украиной и ЕС в ноябре т.г. Соглашения об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ), является общей задачей для Украины и для партнеров из стран - членов ЕС.

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