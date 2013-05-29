Статус Украины в Таможенном союзе не повлияет на ее евроинтеграцию - Бойко

Предоставление Украине статуса наблюдателя в структурах Таможенного союза (ТС) не повлияет на евроинтеграционные устремления нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в интервью журналистам.

“Я не думаю, что Европейская комиссия будет против того статуса, который мы сегодня получили”, - сказал Бойко.

При этом он объяснил журналистам, что сегодня речь шла о двух решениях. Первое касается того, что президенты достигли договоренности подписать 31 мая в Минске меморандум между Кабинетом министров Украины и Евразийской экономической комиссией, в котором Украине фактически будет предоставлен статус наблюдателя в Таможенном союзе. Второй документ, который сегодня уже подписали президенты, касается того, что президенты России, Беларуси и Казахстана поддержат стремление Украины стать наблюдателем в Евразийском союзе после начала его работы в 2015 году.

“Для нас очень важно это, потому что для нас важно знать о процессах в этих объединениях, иметь доступ к информации, чтобы оценить наши возможные риски, ограничения”, - подчеркнул Бойко.

Он отметил важность сегодняшнего решения для Украины, заметив, что наше государство отныне “с открытыми глазами будет смотреть на будущее (евразийского) союза, и на наше место в этом процессе”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.

Меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, будет подписан в Минске 31 мая. Об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович журналистам 29 мая после встречи с президентами России, Беларуси и Казахстана, которая проходила в Астане.