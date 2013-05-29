Украина в этом году рассчитывает получить 539,6 млн долл. международной технической помощи

Украина планирует получить в 2013 году 539,56 млн долл. международной технической помощи (МТП), что 54 млн долл. больше, чем в 2012 году (485, 21 млн долл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Согласно информации Минэкономразвития, по данным на 1 мая, в Украине внедряется 249 проектов МТП общей контрактной стоимостью более 3 млрд долл.

Также в пресс-службе отмечают, что в 2013 году правительством запланирована разработка Стратегии привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи, а также разработка и внесение в Верховную Раду Украины проекта закона «О международной технической помощи».

Справка УНИАН. Международная техническая помощь предоставляется Украине на безвозмездной и безвозвратной основе странами-донорами и международными организациями с 1992 года практически во всех сферах экономики и общественной жизни. Сотрудничество в этом направлении осуществляется с 15 странами, Европейским Союзом и более 20 международными организациями.

Крупнейшими донорами для Украины были и остаются США и Европейский Союз.

Также донорами являются Канада, ФРГ, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Япония, Дания, а также организации системы ООН, Всемирный банк, ЕБРР, ОЭСР.

С 1996 года осуществлена государственная регистрация 2830 проектов международной технической помощи. За все годы сотрудничества донорами выделено более 8 млрд долл.

Основные направления оказания технической помощи: повышение уровня ядерной и радиационной безопасности, охрана окружающей среды, усовершенствование регуляторной политики, улучшение инвестиционного климата, развитие предпринимательства и конкуренции на внутреннем рынке, модернизация муниципальной инфраструктуры и транспорта, развитие финансового рынка, банковского, сельскохозяйственного секторов, образования, науки, культуры и туризма, а также гражданского общества и местного самоуправления, здравоохранения и социальной защиты населения, обеспечение верховенства права, борьбы с коррупцией, поддержки СМИ, регионального развития.