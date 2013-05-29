Количество обнаруженных skimming-устройств на банкоматах в 2012 году выросло в 1,7 раза

Количество обнаруженных органами МВД skimming-устройств (накладок на банкоматы для считывания информации с платежной карты) на банкоматах в прошлом году выросло в 1,7 раза – до 73 штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины Леонид Тимченко на международной конференции «Платежный форум», организованной Нацбанком.

По его словам, при этом только в первом квартале текущего года обнаружено 37 таких устройств.

Как сообщил представитель МВД, статистика обнаружения skimming-устройств, свидетельствует о росте преступлений такого рода. «Первое устройство в Украине было обнаружено в 2007 году, в 2008 – 11 устройств, в 2009 – 10, в 2010 – 9, в 2011 – 43, в 2012 – 73, а только за первый квартал текущего года – 37 устройств», - сказал Леонид Тимченко.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году правоохранительными органами было установлено 139 фактов вмешательства кибермошенниками в работу систем дистанционного банковского обслуживания с целью дальнейшей кражи средств, в результате которых юридические лица - клиенты банков потеряли 116 млн грн, 75%, или 87 млн грн, из которых органы МВД вернули владельцам или заблокировали по результатам проведенных следственных действий. В первом квартале 2013 года зафиксировано 127 обращений, сумма убытков составила 34,3 млн грн, из которых органами МВД заблокировано 60%, или 20,6 млн грн, средства возвращены 40%, или 51 клиенту.