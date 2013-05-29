Комитет ВР рекомендует принять основные направления бюджетной политики на 2014 год

Парламентский Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде принять основные направления бюджетной политики на 2014 год, подготовленные Кабинетом министров и доработанные народными депутатами – членами бюджетного комитета.

Об этом говорится в проекте постановления № 2769-д, размещенном на веб-портале Верховной Рады.

«Проект основных направлений бюджетной политики на 2014 год отвечает требованиям Бюджетного кодекса и основан на прогнозных и программных документах экономического и социального развития Украины на 2014 год. Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде принять проект постановления в доработанной комитетом редакции», - говорится в сопроводительном документе к проекту постановления.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в проекте бюджетной резолюции прогнозирует рост ВВП в 2014 году на уровне 3% при ожидаемом росте ВВП в 2013 году на уровне 3,4%. Кабмин также прогнозирует, что номинальный ВВП в 2014 году составит 1,6 трлн грн, инфляция (декабрь к декабрю) – 8,3%, а индекс цен производителей (декабрь к декабрю) - 8,6%. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда - 7,1-7,4%.