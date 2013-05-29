«Украинский страховой капитал» выплатил 790 тыс. грн за погибший космический аппарат «Сич-2»

Страховая компания «Украинский страховой капитал» осуществила выплату Государственному космическому агентству Украины в размере 790 тыс. грн за погибший в конце 2012 года космический аппарат «Сич-2», сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По данным компании, страховой случай произошел в результате нештатной работы химической батареи, которая привела к полной потере энергообеспечения космического аппарата и невозможности его дальнейшей эксплуатации на орбите.

«Космическое страхование – один из самых сложных видов страховой деятельности. Сейчас компания получила еще более бесценный опыт, пройдя все этапы урегулирования страхового события по спутнику «Сич-2», - цитирует пресс-релиз председателя правления страховой компании Сергея Парфенюка.

Пресс-служба также сообщила, что страховая компания в настоящее время является прямым страховщиком по комплексному страхованию космического проекта «Циклон-4». В рамках комплексного страхования данного проекта заключены договора страхования запуска космического аппарата на сумму 20 млн долл., страхования ответственности перед третьими лицами на сумму 100 млн долл., а также договора страхования транспортировки и подготовки к запуску космического аппарата.

Справка УНИАН. Частное акционерное общество «Украинский страховой капитал» основано в 1995 году. Компания предоставляет весь спектр страховых услуг для юридических и физических лиц. Приоритетным направлением деятельности являются программы имущественного и личного страхования для корпоративных клиентов, а также с 2012 года - страхование космических рисков.