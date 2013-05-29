Профицит платежного баланса Украины за 4 месяца составил 2,747 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,747 млрд долл., в то время как по итогам января-апреля прошлого года дефицит платежного баланса составлял 61 млн долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в январе-апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился на 20% - до 2,428 млрд долл.

Профицит финансового счета в январе-апреле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 74% - до 1,6 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (сальдо) в январе-апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 6,1% - до 1,649 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины, по предварительным данным, в апреле 2013 года составил 927 млн долл., что в 1,8 раза больше профицита в апреле прошлого года (508 млн долл.)

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.