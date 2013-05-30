Золото подорожало из-за безработицы в Германии

Стоимость золота увеличилась к концу торгов среды на фоне роста числа безработных в Германии в мае, а также ухудшения прогнозов ОЭСР по экономике еврозоны, свидетельствуют данные бирж, сообщает РИА Новости.

Августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex вырос в цене на 12,10 доллара, или 0,9%, составив 1391,80 доллара за тройскую унцию.

Уровень безработицы в Германии в мае составил 6,9%, оставшись неизменным по сравнению с уровнем апреля, однако число безработных выросло на 21 тысячу, в то время как предполагался рост лишь на пять тысяч.

Инвесторы также обратили внимание на новости от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По ее майским прогнозам, объем реального ВВП стран еврозоны сократится в текущем году на 0,6%, а в следующем году вырастет на 1,1%, говорится в майском экономическом прогнозе организации. В предыдущем, ноябрьском прогнозе ОЭСР ожидала снижения в этом году лишь на 0,1%, а в следующем - роста на 1,3%.

Кроме того, организация прогнозирует рост безработицы в еврозоне до 12,1% в текущем году и 12,3% в 2014 году с 11,2% в прошлом году. Прежний прогноз на 2013 и 2014 годы составлял 11,9% и 12,0% соответственно.

"Золото, в целом, остается в режиме консолидации, связанной со слабеющим долларом и снижающимися котировками акций, а также ростом физического спроса в Азии", - считает главный рыночный аналитик USAGold Питер Грант, слова которого приводит агентство.