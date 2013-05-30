Организация экономического сотрудничества и развития понизила прогноз роста мирового ВВП

Американские фондовые индексы завершили торги среды, 29 мая, снижением в пределах 0,61-0,71% на фоне более слабых, чем предполагалось ранее, прогнозов по мировому ВВП и развитию экономики отдельных стран, свидетельствуют данные бирж.

Американские фондовые индексы завершили торги среды, 29 мая, снижением в пределах 0,61-0,71% на фоне более слабых, чем предполагалось ранее, прогнозов по мировому ВВП и развитию экономики отдельных стран, свидетельствуют данные бирж, сообщает РИА Новости.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,69% и составил 15303,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,71% — до 1650,98 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,61% и составил 3474,28 пункта.

В своем майском экономическом прогнозе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по ВВП США в текущем году. Теперь ожидается, что крупнейшая экономика мира по итогам 2013 года вырастет на 1,9%, хотя ранее прогнозировался рост на 2%. Мировой ВВП, по оценкам ОЭСР, увеличится в 2013 году на 3,1% против предыдущей оценки в 3,4%.

Кроме того, были пересмотрены оценки по развитию экономики еврозоны. Объем реального ВВП стран региона сократится в текущем году на 0,6%, а в следующем году вырастет на 1,1%. В предыдущем (ноябрьском) прогнозе ОЭСР ожидала сокращения в 2013 году лишь на 0,1%, а в следующем — роста на 1,3%.