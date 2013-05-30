На открытии межбанка гривня укрепилась к доллару

В четверг, 30 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1410/8,1470 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5525/10,5615 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни остались на уровне 0,2579/0,2583 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2961/1,2963 (среда — 1,2862/1,2864).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - 8,1500/8,1550 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1480/8,1520 грн/долл., к закрытию торгов — до 8,1440/8,1480 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,4775/10,4855 грн/евро, к 12:00 - снизились до 10,4980/10,5095 грн/евро, к закрытию — до 10,5385/10,5500 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также выросли - до 0,2584/0,2588 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2580/0,2584 грн/рубль, к закрытию — до 0,2579/0,2583 грн/рубль.