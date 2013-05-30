Продажей ГТС правительство хочет поддержать стабильность гривни - эксперты

Продажа части украинской газотранспортной системы (ГТС) России является самым простым решением основной задачи – сохранения стабильности украинской валюты для поддержания рейтинга президента перед выборами 2015 года. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital, которым располагает агентство.

Как отмечается в отчете, балансирование дефицита счёта текущих операций при стабильной гривне является довольно рисковой задачей с учётом того, что покрытие дефицита за счёт внешних заимствований может затрудниться в любой момент. "Отложенные переговоры с МВФ указывают на нежелание проводить превентивную девальвацию и повышать тарифы на газ для населения. В то же время рассчитывать на неограниченный спрос на украинские евробонды как источник балансирования валютного рынка выглядит самонадеянно. На этом фоне мы пришли к выводу, что руководство страны на определенном этапе окажется перед нелёгким выбором – принимать условия МВФ или идти на уступки перед Россией", - отмечается в отчете.

"Очевидно, что традиционно высокие валютные риски второго полугодия пугают руководство страны. Видимо, поэтому было принято решение провести подготовительную работу для потенциальных переговоров с Россией. Мы пока не склонны говорить о том, что «трубу» уже продали, однако для того, чтобы иметь возможность оперативно принимать решение в случае такой необходимости, Кабмину критично снять мораторий на продажу", - считают в Concorde Capital.

Как отметили в компании, пока преждевременно говорить об условиях продажи ГТС. "Однако с учётом сложившихся валютных проблем Украины и приближающихся президентских выборов мы ожидаем, что основной акцент в переговорах будет сделан на валютной выручке от сделки", - отмечается в отчете. По оценкам экспертов Concorde Capital, Украина сможет выручить 7-9 млрд долл. от продажи 50% «трубы», и этого будет достаточно для поддержания валютной стабильности до 2015 года. "Очевидно, что при таком развитии событий Виктор Янукович имеет высокие шансы сохранить президентский пост до 2020 года", - сообщили в Concorde Capital.

Как сообщал УНИАН, согласно законопроекту №2937 от 26 апреля 2013 года, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию «Нафтогаза Украины» и его дочерних структур. Кроме того, предлагается разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

В марте компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

При этом в СМИ появилась информация, что украинскую ГТС оценили в 26-29 млрд долл.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.