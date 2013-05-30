Moody's подтвердило негативный прогноз для банковской системы Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило прогноз для банковской системы Украины на негативном уровне, неизменном с октября 2003 года.

Об этом агентство сообщает в отчете, опубликованном на официальном сайте.

"Прогноз отражает ожидания рейтингового агентства, что украинские банки продолжат работать в сложной экономической среде, в результате чего качество их активов останется очень низким. Прогноз также отражает ожидания Moody's относительно низкой рентабельности и жестких условий финансирования в 2013 году», - говорится в отчете.

Как полагают эксперты агентства, в течение ближайших 12-18 месяцев операционная среда для украинских банков будет оставаться негативной. Это обусловлено низкими ожиданиями относительно роста экономики с учетом роста ВВП в 2012 году всего на 0,2% за счет снижения внешнего спроса на ключевые экспортные товары Украины, в частности на металл.

С учетом этого агентство прогнозирует, что качество активов украинских банков будет оставаться низким и проблемная задолженность по кредитам в 2013 году будет оставаться на уровне 2012 года, около 35% всех кредитов, под влиянием низких цен на экспорт и недвижимость. По оценкам экспертов агентства, резервы под потери по кредитам покрывают только около 40% всей проблемной задолженности (включая реструктуризированную) на конец 2012 года, что недостаточно для покрытия возможных потерь по кредитам.

«Банки будут в основном прибыльными в 2013 году, но их поступления будут снижаться за счет резервирования по кредитам, снижения маржи и ограниченных возможностей по снижению себестоимости процессов. Чистая процентная маржа снизилась до 4,5% в 2012 г. с 5,3% в 2011 году, и Moody's ожидает продолжения негативного тренда в 2013-м», - говорится в отчете.

Также агентство отмечает, что уровень доверия вкладчиков был неустойчивым в прошлом. Несмотря на постоянный рост депозитов в последние годы, в 2012 году этот рост замедлился, и Moody's ожидает продолжения такого тренда в 2013-м. «Повышение рисков, связанных с текущими счетами, и неопределенность относительно стабильности национальной валюты будут негативно влиять на доверие вкладчиков. К тому же, негативная экономическая среда и снижение доступа к кредитам могут вынудить компании забрать свои средства из банков», - сообщается в отчете агентства.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз негативный. Рейтинг был снижен из-за пересмотра в сторону понижения институциональной устойчивости Украины, из-за недостатка внешней ликвидности, повлекшего увеличение валютных рисков, а также из-за ухудшения экономического прогноза по Украине.