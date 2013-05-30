Миндоходов опровергает информацию о введении новых налогов на переводы заробитчан

Министерство доходов и сборов Украины опровергло распространенную рядом СМИ информацию о введении или планах введения новых налогов на денежные переводы работающих за рубежом граждан Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщили агентству УНИАН в Министерстве доходов и сборов, норма о налогообложении иностранных доходов и переводов существует уже более десяти лет. При получении заграничных денег гражданин Украины должен включить полученных доход в годовую декларацию и заплатить с него налог в размере 17%, если он превышает десятикратный размер минимальной зарплаты (11,5 тыс. грн) или 15% с меньших сумм.

Если же в Украину пересылается зарплата, с которой уже уплачены налоги, к заполненной декларации надо просто предъявить подтверждающий документ и налогооблагаемая база на эту сумму снизится.

Руководитель пресс-службы Миндоходов и сборов Андрей Соколов также назвал «не соответствующей действительности» информацию об увеличении числа проверок граждан, декларирующих иностранные доходы.

«Мы наоборот стараемся упростить процедуры налогообложения как для бизнеса, так и для граждан. Внедрять какие-либо новые инструменты отслеживания заграничных доходов, в том числе и через банки, каким-либо образом ужесточать контроль за уплатой налога с зарубежных переводов физлиц мы не намерены» - сказал Соколов.