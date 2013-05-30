Миндоходов обсудит инвестиционный климат с пользователями Facebook

Министерство доходов и сборов намерено обсудить инвестиционный климат с пользователями социальной сети Facebook, где открыта специальная страница в рамках дискуссии Doing Business in Ukraine, приуроченной к проведению международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners-2013».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Миндоходов, уточнив, что международная конференция состоится 13 июня 2013 года в Киеве.

«Целью мероприятия является дальнейшее развитие диалога между властью и бизнесом, объединение усилий для поиска путей взаимоприемлемого сотрудничества и преодоления путей негативного влияния глобального экономического кризиса», - сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, во время дискуссии Doing Business in Ukraine, с которой начнется конференция, министр доходов и сборов Александр Клименко вместе с топ-менеджерами ведущих украинских и иностранных компаний, руководителями бизнес-ассоциаций обсудят пути повышения инвестиционной привлекательности Украины.

«Проводя дискуссию, мы стремимся услышать от инвесторов ожидания относительно действий правительства в направлении улучшения инвестиционного климата. Вместе со всеми участниками мы рассчитываем совместными усилиями определить шаги в налоговой и таможенной сферах, которые позволят повысить привлекательность Украины как конкурентоспособной площадки для привлечения инвестиций. Я рассчитываю на профессиональный, открытый и, главное, продуктивный диалог. Для нас важно услышать ожидания и мнения инвесторов, даже если они не всегда совпадают с позицией правительства», - процитировала Клименко его пресс-служба.

Вместе с отечественными бизнесменами в дискуссии примут участие специально приглашенные международные эксперты и бизнесмены - практики из Польши, Израиля, Турции.

«Среди приглашенных - Яцек Пехота, президент Польско-украинской торговой палаты;

Эйтан Вертхаймер, основатель Iscar - Stef Wertheimer & family, ведущей израильской компании, специализирующейся на выпуске оборудования; Хюсню Озегин - известный турецкий миллиардер и инвестор, владелец крупнейшей инвестиционной компании Турции Fiba Holding», - сказано в сообщении.

Модератором «Doing Business in Ukraine» выступит Эндрю Кузич, директор по развитию бизнеса PwC Украина.

Пользователи сети Facebook могут уже сейчас задать участникам вопросы для обсуждения, а также высказать свое видение предмета дискуссии по ссылке:

http://www.facebook.com/DoingBusinessInUkraine?fref=ts

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство доходов и сборов Украины утвердило план действий для повышения показателей страны в рейтингах Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing business и удобству уплаты налогов Paying Taxes.

В частности, улучшить условия ведения бизнеса предлагается за счет упрощения процедур открытия собственного бизнеса и регистрации налогоплательщика, когда обращаться в налоговые органы не потребуется, а все необходимые ведомости будут предоставлять государственные регистраторы.

Украина в рейтинге Всемирного банка Paying Taxes-2013 поднялась сразу на 18 пунктов - с 183-го до 165-го. В общем рейтинге Doing Business-2013 Украина поднялась на 15 позиций - со 152-й до 137-й.

В январе 2013 года Президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что в 2013-м году Украина должна войти в первую сотню рейтинга Всемирного банка (ВБ) по благоприятным условиям ведения бизнеса.