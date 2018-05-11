Исполнительный секретарь СНГ: Украина в 2012-2013 годах в рамках Содружества подписала 140 важных документов

Украинские власти решили активизировать восточное направление внешней политики. Не успели эксперты проанализировать результаты загадочной встречи президентов стран-участниц Евразийского экономического совета — Януковича, Путина, Лукашенко и Назарбаева в Астане, как в Минске должен состояться саммит глав правительств стран-участников СНГ. Накануне исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ в интервью УНИАН сообщил, какие документы обсудят премьеры и что собирается подписать Николай Азаров.

- Сергей Николаевич, о чем будет идти речь на саммите?

Предстоящая встреча глав правительств стран СНГ будет первой в нынешнем году – году председательства Республики Беларусь в Содружестве. На этот раз предстоит обсудить около тридцати документов, которые затрагивают самые различные сферы межгосударственного сотрудничества.

Один из них – Протокол о применении Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой Узбекистан. Этот документ, тщательно проработанный экспертами, закрепит правовые механизмы применения Договора в торговых отношениях с Узбекистаном, определит таможенные пошлины, применяемые в отношении импорта и экспорта товаров, а также запреты и количественные ограничения, подлежащие отмене согласно положениям Договора. Таким образом, в Договоре о зоне свободной торговли, первоначально подписанном восемью государствами, теперь будут участвовать девять стран.

- А что это даст?

Расширение правового пространства функционирования зоны свободной торговли будет способствовать дальнейшему углублению экономического сотрудничества между государствами СНГ на основе норм и правил Всемирной торговой организации.

- Что премьеры намерены обсудить еще?

На заседании планируется рассмотреть проекты Соглашения о координации межгосударственных отношений стран Содружества в области использования атомной энергии в мирных целях, Основных направлений развития радионавигации государств Содружества на 2013 – 2017 годы, Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, ряда других документов.

Не менее важным вопросом станет рассмотрение соглашения о взаимном признании документов о высшем образовании. Это, несомненно, будет иметь большое значение для укрепления сотрудничества в этой сфере.

- Вы упомянули соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Насколько эта тема актуальна для СНГ?

Эта очень актуальная тема. Вопросы сотрудничества в области охраны окружающей среды были обозначены уже с момента создания Содружества. Совет глав правительств СНГ еще в феврале 1992 года принял два соглашения в этой сфере: о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды и о взаимодействии в области гидрометеорологии. В соответствии с этими соглашениями были образованы Межгосударственный экологический совет и Межгосударственный совет по гидрометеорологии СНГ.

Для оперативного решения вопросов экологической безопасности в настоящее время проводится реформирование Межгосударственного экологического совета. На это нацелено и упомянутое мной новое Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, которое планируется подписать в Минске 31 мая.

- Каким образом финансируются органы СНГ? Предполагаются ли какие-то меры по повышению финансовых показателей в рамках деятельности Содружества?

В рамках Содружества действуют порядка восьмидесяти координирующих органов и органов отраслевого сотрудничества. Но из единого бюджета СНГ финансируются лишь восемь из них. Это Исполнительный комитет СНГ, Координационная служба Совета командующих пограничными войсками, Межгосударственный статистический комитет СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран Содружества, Секретариат Совета министров обороны, Экономический суд СНГ, Антитеррористический центр и Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров. Остальные финансируются из бюджетов соответствующих министерств и ведомств стран Содружества.

В соответствии с Положением о едином бюджете органов СНГ, формируемом за счет взносов государств – участников Содружества, помимо непосредственной деятельности названных восьми органов финансируются также совместные мероприятия на высшем уровне: заседания Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ.

Органы СНГ, финансируемые из единого бюджета Содружества Независимых Государств, являются постоянно действующими исполнительными и координирующими некоммерческими организациями. Поэтому если какие-то финансовые показатели для них и планируются, так это только суммы на содержание этих органов, утверждаемые ежегодно в рамках единого бюджета. Естественно, с учетом среднего уровня инфляции, имеющей место в странах СНГ, эти суммы периодически повышаются.

- Как бы вы охарактеризовали роль Украины в деятельности СНГ?

Хочу с удовлетворением отметить активизацию в последние годы участия Украины в работе Содружества. Представители вашей страны принимают деятельное и заинтересованное участие во всех заседаниях руководящих органов СНГ на достаточно высоком уровне. Вот сухая, но убедительная статистика: за 2012 - 2013 годы на таких заседаниях были рассмотрены 173 документа, из которых около 140 Украина подписала. Речь идет прежде всего о важных документах, направленных на дальнейшее развитие экономического сотрудничества. В частности, главы правительств утвердили Комплекс мероприятий на 2012 - 2014 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года и Стратегию сотрудничества государств–участников СНГ в построении и развитии информационного общества. В разработку этих документов Украина внесла весомый вклад. По ее инициативе было принято Заявление глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств в связи со вступлением в силу Договора о зоне свободной торговли, подписанного 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге.

Украина стала третьей по счету страной, которая ратифицировала этот Договор, что ознаменовало вступление его в силу с 20 сентября 2012 года. Необходимо отметить, что уже на первых этапах действия Договора Украина приняла активное участие по выполнению положений этого документа. В соответствии с достигнутыми договоренностями с 1 января 2013 года Украина отменила таможенные пошлины на импорт этилового спирта и семян сахарной свеклы из Республики Молдова. Украинскими экспертами своевременно были разработаны проекты Соглашения о свободной торговле услугами и Протокол о поэтапной отмене экспортных пошлин. Сейчас Украина участвует в работе экспертных групп по обсуждению этих и других разработанных в развитие Договора проектов документов.

Необходимо отметить значительную работу Украины, проводимую в рамках выполнения основополагающих программных документов Содружества, в частности, Плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. В рамках этого документа Украина ведет активную работу по выполнению Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года. По информации Госинформнауки Украины, в целях повышения эффективности этой работы предполагается образовать украинский Координационный центр по вопросам реализации Программы, на который будут возложены функции разработки ее национальной части и выработки рекомендаций по выполнению.

- Не могли бы привести несколько примеров сотрудничества?

Российская компания ОАО «Силовые машины» произвела модернизацию турбин Луганской ТЭС, где применены российские передовые инновационные технологические решения. Готовится дополнительная модернизация турбин Луганской ТЭС совместно с украинским ООО «Востокэнерго», запланированная на 2013–2014 годы.

В соответствии с меморандумом о сотрудничестве между украинским ПАО «Киевэнерго» и ЗАО «Уральский турбинный завод (УТЗ)» организовано долгосрочное сотрудничество в области повышения надежности и экономичности работы паровых теплофикационных турбин производства ЗАО «УТЗ».

Украина и Казахстан создали совместное предприятие ТОО «Брацлав–KZ» (г. Астана) по производству животноводческих сооружений и сервисному обслуживанию животноводческих комплексов молочного и мясного направления, а также оборудования по содержанию крупного рогатого скота, свиней и др.

Заметно активизировалось сотрудничество Украины с государствами Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В минувшем году Украина приняла участие в состоявшемся в Казахстане Третьем совещании представителей органов исполнительной власти государств – участников СНГ по вопросам сотрудничества в космической сфере. На нем были обсуждены перспективы сотрудничества, возможные формы и механизмы взаимодействия. Принято решение о создании рабочих групп по вопросам интеграции наземных инфраструктур глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, создании Межгосударственной системы космического мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также межрегиональной системы спутниковой связи и создания Объединенного института космических исследований. Очередное совещание намечено провести 5–6 июня 2013 года в Национальном центре управления и испытаний космических средств в Евпатории.

Возросло внимание Украины к деятельности органов отраслевого сотрудничества экономического профиля. Показательно, что по приглашению украинской стороны в 2012-2013 годах ряд заседаний отраслевых советов СНГ состоялись на украинской земле. В частности, в Киеве прошло заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике, во Львове – заседание Совета по рекламе, в Ялте – заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах. В июне 2013 года в Херсоне пройдет заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ, в пос. Козин Киевской области состоится заседание Координационного совета Межправительственной фельдъегерской связи.

Уже стало традиционным проведение инициированного в 2010 году Президентом Украины В.Ф.Януковичем Международного инвестиционного форума «Ялтинские деловые встречи», на который съезжаются представители финансовых и экономических ведомств, руководители центральных (национальных) банков, а также ведущих финансовых и банковских структур, инвестиционных компаний государств-участников СНГ. Очередной такой форум планируется провести в Ялте в июле нынешнего года.

В минувшем году Президент Украины В.Ф.Янукович завил о готовности Украины принять председательство в СНГ в 2014 году. Я очень надеюсь, что это председательство будет успешным и придаст новые импульсы интеграционному взаимодействию.

Павел Шаройко (собкор УНИАН в Республике Беларусь)