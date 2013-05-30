Украина не может одновременно быть членом ЕС и Таможенного союза - Томбинский

Украина не может одновременно быть членом Европейского Союза и Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский во время выступления на Втором национальном экспертном форуме «Украина - 2013. Повестка дня», организованном Институтом Горшенина.

По словам посла ЕС, в настоящее время очень ограничена информация об условиях, на которых будет сотрудничать Украина с Таможенным союзом.

Как сказал Томбинский, в украинском правительстве убеждают, что планируется подписание меморандума, которым будет предусмотрен статус Украины как наблюдателя. Он выразил надежду, что данный статус не будет налагать никаких обязательств на Украину перед Таможенным союзом. В то же время Томбинский прибавил: “Но мы увидим, как будет развиваться ситуация”.

В свою очередь вице-президент Европарламента Яцек Протасевич заметил, что сегодня создается странная ситуация, когда нет достаточной информации о рамках сотрудничества между Украиной и Таможенным союзом.

По словам Протасевича, принципы сотрудничества с ЕС опираются на прозрачность, информированность, а подписываемые документы являются общедоступными, с ними можно ознакомиться.

В то же время вице-президент Европарламента сказал, что сегодня непонятно, какие документы будут подписываться с Таможенным союзом, и на каких условиях Украина будет сотрудничать с этой структурой.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.

Меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, будет подписан в Минске 31 мая. Об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович журналистам 29 мая после встречи с президентами России, Беларуси и Казахстана, которая проходила в Астане.