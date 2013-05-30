Меморандум между Украиной и Таможенным союзом обнародуют после его подписания

Меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, предполагается обнародовать после его подписания.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

“Предполагается, что меморандум будет обнародован после подписания”, - сказал Лукьяненко.

Он также отметил, что меморандум является многосторонним документом и не может быть обнародован по решению одной из сторон.

При этом Лукьяненко подчеркнул, что украинская сторона не имеет причин не обнародовать документ после его подписания.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Астане после встречи с Президентами России, Беларуси и Казахстана Президент Украины Янукович заявил, что меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, будет подписан в Минске 31 мая.

Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.

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