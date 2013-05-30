Операции с платежными картами в 2012 году превысили 50% ВВП

16:48, 30 мая 2013
Финансы
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Объемы операций с платежными картами в 2012 году составили более 50% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор генерального департамента информационных технологий и платежных систем Национального банка Украины (НБУ) Наталья Синявская в ходе международной конференции «Платежный форум», организованной НБУ.

«Объемы платежей через систему электронных платежей Национального банка Украины в 2012 году превысили ВВП более чем в 8 раз, а операции с платежными картами составили более 50% ВВП», – сказала Синявская.

Она также сообщила, что платежный рынок Украины на сегодня представлен системой межбанковских расчетов НБУ (СЭП), национальной системой платежных карт (НСМЭП), шестью карточными платежными системами и многочисленными системами денежных переводов и внутрибанковскими платежными системами.

Как сообщал УНИАН, НБУ согласовал правила систем электронных денег «Макси» (эмитент - «Альфа-Банк») и «MoneXy» (эмитент - «Фидобанк»), а также выдал лицензию платежной системе «ГлобалМани». В перечень банков-эмитентов электронных денег в Национальной системе массовых электронных платежей (НСМЭП) вошли банки «Имэксбанк», «Окси Банк», «Львов», «Фолькс-Банк», «ЧБРР», «Поликомбанк», «Меркурий», «Демарк», «Хрещатик», «Экспресс-Банк», «Кредит Вест Банк», «КИБ», «МИБ». Также в перечень по системе Visa International вошли банки «Пивденный», «Кредитпромбанк», «Астра Банк», по системе «ГлобалМани» - «Ощадбанк».

В перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям Положения НБУ о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, вошли системы «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона – Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные денежные переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».

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