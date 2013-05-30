Гривня на закрытии межбанка в четверг укрепилась по отношению к доллару

В четверг, 30 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1410/8,1470 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - 8,1415/8,1450 грн/долл., к закрытию торгов котировки снова выросли - до 8,1375/8,1415 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5525/10,5615 грн/евро, к 12:00 - изменились незначительно, до 10,5515/10,5620 грн/евро, к закрытию торгов котировки выросли - до 10,5360/10,5470 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни остались на уровне 0,2579/0,2583 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2576/0,2580 грн/рубль, к закрытию - до 0,2575/0,2579 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль поднялись, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6380 (+0.1080).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2935/1,3005.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1440/8,1480 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,5385/10,5500 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2579/0,2583 грн/рубль.