Приток в Украину иностранных инвестиций в этом году может снизиться до 4 млрд долл. – эксперт

Приток в Украину прямых иностранных инвестиций по итогам года может сократиться до 4 млрд долларов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в рамках участия в Экспертном форуме, организованном Институтом Горшенина.

«Украинская экономика конкурирует за приток иностранных инвестиций, и у нас есть с этим проблемы. Большая часть экспертов прогнозирует снижение инвестиций до 4 млрд долларов прямых инвестиций», - сказал Устенко.

По его словам, 80% инвесторов просят у правительства одного – решения трех насущных проблем, которые возникли давно. «Это проблемы, возникшие с момента получения независимости, – коррупция, судебная система, административные барьеры для ведения бизнеса. Без решения трех системных проблем, говорить о качественном росте нельзя», - сказал Устенко.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.).

В первом квартале текущего года иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 1,560 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 76,25% больше показателя первого квартала 2012 года (885,1 млн долл.).

Общий объем иностранных инвестиций, внесенных в экономику страны с начала инвестирования, на 1 апреля 2013 года составил 55,709 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,227 тыс. долл. Инвестиции поступали из 136 стран мира.

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