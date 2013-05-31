Азаров сегодня посетит Беларусь для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня совершит рабочий визит в Республику Беларусь, где примет участие в заседании Совета глав правительств государств - участников СНГ, сообщает Правительственный портал.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что во время визита премьер-министр Украины и председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подпишут Меморандум об углублении взаимодействия между Украиной и ЕЭК, которым предусматривается предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исполнительный секретарь СНГ: Украина в 2012-2013 годах в рамках Содружества подписала 140 важных документов