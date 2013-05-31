В текст Меморандума между Украиной и ЕЭК могут внести изменения

В текст Меморандума об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), которым предусматривается предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года, в ходе переговоров о его подписании могут быть внесены изменения, не имеющие принципиального характера.

Об этом говорится в решении Высшего Евразийского экономического совета, принятого 29 мая членами совета - президентами стран-членов Таможенного союза: России, Беларуси и Казахстана.

В документе, копия которого размещена на сайте правительства Украины, в частности, говорится: "Поручить Евразийской экономической комиссии в лице председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Христенко В.Б. подписать указанный Меморандум, разрешив в ходе переговоров о его подписании вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера".

Как сообщал УНИАН, Меморандум об углублении взаимодействия между Украиной и ЕЭК планируют подписать в Минске 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.