Минфин выплатил 88 млн долл. купонного дохода по евробондам 2012 года

Министерство финансов Украины выплатило 87,750 млн долл. купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в ноябре 2012 года, сообщает министерство на официальном сайте.

Как говорится в сообщении, в ноябре 2012 года Украина выпустила облигации внешнего государственного займа на общую сумму 1,25 млрд долл. США с погашением в 2022 году и осуществила доразмещение этих облигаций в феврале 2013 года на общую сумму 1 млрд долл. США. Заимствование ресурсов проводилось по ставке 7,8% годовых.

Как сообщал УНИАН,общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл. С начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 7,4%. В гривневом эквиваленте долг в апреле вырос также на 2,7%, или на 14,541 млрд грн, - до 553,393 млрд грн. Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в апреле текущего года вырос на 3,3% - до 39,163 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 1,9%, до 30,072 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).