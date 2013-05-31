На открытии межбанка гривня снизилась к доллару

В пятницу, 31 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1400/8,1460 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6070/10,6165 грн/евро, по отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2556/0,2560 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3031/1,3033 (четверг — 1,2961/1,2963).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1410/8,1470 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - 8,1415/8,1450 грн/долл., к закрытию торгов котировки снова выросли - до 8,1375/8,1415 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5525/10,5615 грн/евро, к 12:00 - изменились незначительно, до 10,5515/10,5620 грн/евро, к закрытию торгов котировки выросли - до 10,5360/10,5470 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни остались на уровне 0,2579/0,2583 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2576/0,2580 грн/рубль, к закрытию - до 0,2575/0,2579 грн/рубль.