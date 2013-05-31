Рыбак прогнозирует, что 7 июня правительство отчитается о выполнении бюджета-2012

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак прогнозирует, что в пятницу, 7 июня, ВР заслушает информацию правительства относительно выполнения государственного бюджета 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал во время посещений ЧАО “Черниговский автозавод” в городе Чернигов.

“И на базе этого мы утвердим принципы формирования бюджета на 2014 год”, - сказал Рыбак.

Он добавил, что правительство поработает над этим вопросом в июне и июле, а в сентябре ВР будет поэтапно рассматривать этот бюджет, чтобы в ноябре, может, в начале декабря, мы уже сформировали бюджет”, - сказал спикер.

Кроме того, он добавил, что 12 июня в Крыму соберутся около 500 мэров, и Рыбак вместе с министрами и заместителями министров также посетит это мероприятие, чтобы рассмотреть вопросы относительно органов местного самоуправления.

“Нужно финансы не в Киеве, не в центре концентрировать, а передавать органам местного самоуправления”, - добавил Рыбак.