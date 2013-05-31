Финансирование Пенсионного фонда из госбюджета выросло на 41%

Объем финансирования Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета в январе - мае 2013 года вырос на 10 млрд грн - до 34,6 млрд грн, что на 40,6% больше по сравнению с январем-маем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины, размещенном на ведомственном сайте со ссылкой на главу службы Сергея Харченко.

«Расходы Пенсионного фонда из государственного бюджета на январь-май предусмотрены в сумме 34,680 млрд грн, что на 10, 012 млрд грн (или на 40,6%) больше, чем за январь – май прошлого года. Расходы направлены в полном объеме плановых назначений», - цитирует служба главу Госказначейства.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат майских пенсий общим объемом более 20,6 млрд грн, обеспечив выплату пенсий и денежной помощи в полном объеме по всем регионам Украины. Объем пенсионных выплат в первом квартале 2013 года составил 62,1 млрд грн, что на 8,6 млрд грн (13,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.