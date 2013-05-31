Депутаты предлагают отсрочить штрафы за отсутствие новых кассовых аппаратов

Народные депутаты от всех представленных в Верховной Раде Украины фракций предлагают парламенту отсрочить до 1 июля 2014 года наступление ответственности в виде штрафных санкций за отсутствие новых или переоборудованных кассовых аппаратов, оснащенных функцией проведения безналичных платежей.

Об этом говорится в проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины» относительно отсрочки наступления ответственности за неподачу электронной отчетности» №2087а-1 от 30 мая, опубликованном на веб-портале Верховной Рады.

По мнению авторов законопроекта (Александры Кужель («Батькивщина»), Оксаны Продан («УДАР»), Александра Мирного («Свобода»), Сергея Баландина («КПУ»), Владислава Лукьянова и Сергея Тигипко (оба «Партия регионов»), отсрочка - вынужденная и объясняется тем, что государство не изготовило необходимого количества регистраторов расчетных операций (РРО), которыми необходимо оснащать кассовые аппараты. «По состоянию на 22 мая в Украине подключено около 30 тыс. РРО, что составляет 12% от необходимого количества», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, который предусматривает внедрение системы электронной кассовой отчетности.

10 января Кабинет министров Украины потребовал оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях. Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г.

Ориентировочная стоимость специального модуля безопасности для сохранения данных расчетных операций кассовых аппаратов, централизованно подключаемых к системе электронной кассовой отчетности, составит 80 грн, а реализацией этих модулей занимается их разработчик – Национальный банк Украины.

В налоговых органах на учете состоят 152 тысячи субъектов хозяйствования, зарегистрировавших 280 тысяч регистраторов расчетных операций.